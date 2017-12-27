В Польше арестовали россиянина с поддельным паспортом за хищение 11 млрд рублей

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Россиянин Андрей Черняков, обвиняемый в России в хищении 11 млрд, задержан в варшавском аэропорту с поддельным румынским паспортом. Сейчас Черняков находится под арестом. Об этом сообщает ТАСС.

Черняков в прошлом возглавлял крупную компанию НПО «Космос», которая специализировалась на строительстве объектов транспортной инфраструктуры. Он обвиняется в хищении 11 млрд рублей, которые получил в кредит в 2011 году на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве.

В банк эти средства он не возвратил, на него возбудили уголовное дело. Черняков скрылся и был объявлен в международный розыск.

В Польшу Черняков прибыл из Германии, где скрывался, пока им не заинтересовалась полиция. Из Варшавы он надеялся переехать в Киев, рассчитывая на то, что Украина его не выдаст России. В польской тюрьме он будет находиться не менее 40 дней, пока российская сторона готовит документы на его экстрадицию.