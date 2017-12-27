Скончался советский и российский правовед Хасан Ахметшин

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Москве на 98-м году жизни скончался советский и российский правовед, ученый-криминолог, профессор, заслуженный юрист РСФСР, заслуженный деятель науки России, полковник юстиции в отставке Хасан Ахметшин. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Ахметшин является автором более 160 научных и учебно-методических работ. В 2008 году под его редакцией вышел учебник «Военно-уголовное право», без которого немыслим учебный процесс в военных вузов. Он также является одним из разработчиков Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года.

Хасан Мубаракович Ахметшин родился в многодетной крестьянской семье 1 января 1920 года. Окончив в Казани с отличием юридическую школу, работал народным судьей. В годы войны учился в Военно-юридической академии, которая дислоцировалась в Ашхабаде.

Академию окончил в Москве в 1945 году и был назначен членом Военного трибунала Алма-Атинского гарнизона. Затем поступил в адъюнктуру Военно-юридической академии и в мае 1952 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. С этого момента занимался педагогической деятельностью в высших военно-учебных заведениях.

Церемония прощания состоится 29 декабря в траурном зале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

Хасан Ахметшин будет похоронен на Даниловском мусульманском кладбище Москвы.