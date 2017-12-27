Сотрудники МЧС провели рейд по Казани в поисках нарушителей правил продажи пиротехники

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Александр Елисеев). Сегодня сотрудники МЧС прошли по торговым центрам Казани, чтобы выявить нарушителей правил продажи пиротехники.

Свой рейд сотрудники МЧС начали с ТРЦ «Южный». Возглавляли их депутат Государственной Думы Ирек Зиннуров и инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району Казани Алена Анисимова.

«На каждом уровне – как продавцы, так и производители – должны иметь сертификацию, лицензию. И сама продукция должна быть сертифицирована. Я сразу же согласился принять участие, потому что сам нередко покупал эти приспособления и иногда даже возникали вопросы, как этим пользоваться. Это было давно, правда, в свое время. И даже когда я ими пользовался, в какой-то момент возникало ощущение, что мы сами можем стать мишенью этих изделий», – рассказал Ирек Зиннуров.

На территории самого ТРЦ, как выяснилось, петарды и фейерверки не продают. Возможно, это связано с тем, что для такой торговли установлены жесткие требования.

«Продажа должна осуществляться на верхних этажах, вдали от эвакуационных выходов. Если пиротехнические изделия продаются в магазинах самообслуживания, то в зале должен находиться продавец-консультант», – пояснила Алена Анисимова.

Не найдя проблем в «Южном», проверяющие направились к ТЦ «Азино». Здесь к ним присоединился начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району Казани Денис Семин.

Во второй торговый центр участники рейда не успели даже зайти, как увидели на парковке ларек с мигающей вывеской «Салюты». Согласно правилам, если магазин с пиротехникой расположен в отдельной постройке, то она должна находится на расстоянии не менее 15 м от любых других строений. Здесь это требование соблюдено не было

«Мы неоднократно направляли письмо в адрес торгового центра о том, что у них на парковке стоит такой объект. Однако никаких мер принято не было. В дальнейшем будем выяснять, кто владелец», – отметил Денис Семин.

Дверь в ларек ни сотрудникам МЧС, ни депутату не открыли: завидев проверяющих, продавец тут же закрыл дверь и спрятался в подсобке.

Буквально через десять минут к ларьку подошел школьник. Спасатели окрикнули его и сказали, что сейчас идти туда мальчику бесполезно. Однако мальчик ответил, что ему надо в магазин, и попытался открыть дверь – естественно, без какого-либо успеха.

При этом продажа пиротехники несовершеннолетним без сопровождения взрослых также запрещена законом. А запускать фейерверки в Татарстане можно лишь на 286 специальных площадках.

В этом году, по сравнению с прошлым, в Казани увеличили с одной до четырех число площадок, где можно запускать праздничные салюты.

«В прошлом году на единственную официальную площадку никто не приходил. Первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов подписал документ, согласно которому в нынешнем году открываются еще три такие площадки», – рассказал ИА «Татар-информ» начальник Управления гражданской защиты при исполкоме Казани Фердинанд Тимурханов.

Площадка, действовавшая как в прошлом году, так и в этом, расположена в Советском районе около старого аэропорта (нового ипподрома) – на территории между улицами Жиганова и Полушкина.

В Приволжском районе для запуска фейерверков выделили площадку проведения Сабантуя в поселке. В Кировском – участок улицы Нижезареченская Дамба на Кировской дамбе. А в Ново-Савиновском – площадку за пересечением улиц Чуйкова и Гаврилова.

Сегодня же на брифинге в МВД по РТ полицейские напомнили, что в Арском районе 13-летний мальчик получил ожоги руки и ноги из-за новогодней пиротехники. В прошлом году в РТ от нее пострадали четыре человека, среди которых был и девятилетний ребенок. С 25 декабря по 10 января в Татарстане действует особый противопожарный режим, который жестко регламентирует использование и продажу пиротехники.