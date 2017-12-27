АО «Транснефть – Прикамье» провело учения по ликвидации условного выхода нефти

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). АО «Транснефть – Прикамье» провело учебно-тренировочные занятия (УТЗ) по ликвидации условного выхода нефти из магистрального нефтепровода в реки Лоза, Чусовая, Ик и Цивиль, расположенных в Пермском крае, Республике Татарстан и Чувашской Республике.

Учебное мероприятие проходило в течение восьми дней на подводных переходах магистральных нефтепроводов (МН) Сургут – Полоцк, Пермь – Альметьевск и Альметьевск – Горький-3, находящихся в зоне ответственности Удмуртского, Пермского, Альметьевского и Казанского районных нефтепроводных управлений (РНУ).

В УТЗ приняли участие линейные аварийно-эксплуатационные службы (ЛАЭС) нефтеперекачивающих станций «Большая Соснова», «Лысьва», «Набережные Челны», «Белая», «Тиньговатово» и подразделения центральных ремонтных служб (ЦРС) – участки аварийно-восстановительных работ (УАВР) Пермского и Казанского РНУ. Средства ликвидации аварийных разливов нефти применялись на основных рубежах. Всего в четырех учениях были задействованы 115 работников, использовались 37 единиц техники.

По единому сценарию операторы НПС зафиксировали снижение давления на подводных переходах нефтепроводов и оповестили о происшествии диспетчеров РНУ. По согласованию с главным инженером предприятия было принято решение остановить перекачку нефти, произведя закрытие линейных задвижек для отключения поврежденных участков и проведения работ по локализации и ликвидации разлива нефти.

На место условных чрезвычайных ситуаций незамедлительно выехали патрульные бригады ЛАЭС для выяснения причин падения давления, а также пожарные расчеты и медицинские работники.

В ходе осмотра условно поврежденных участков нефтепроводов были зафиксированы «выходы» нефти на водную поверхность. Работники линейных аварийно-эксплуатационных служб и участков аварийно-восстановительных работ установили на подводных переходах МН через реки рубежи боновых заграждений, произвели с помощью нефтесборщиков сбор «пленки» с поверхности в специальные емкости для последующей ее утилизации.



В результате оперативных и скоординированных действий персонала условные разливы нефти были ликвидированы в регламентные сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердили службы экологической безопасности и рационального природопользования филиалов предприятия.

Во время учений персонал линейных аварийно-эксплуатационных служб АО «Транснефть – Прикамье» продемонстрировал высокий профессиональный уровень подготовки, слаженность и правильность действий при ликвидации аварийной ситуации.