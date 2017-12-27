Мухаметшин: Форму преподавания татарского языка надо найти в течение 2018 года

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Необходимо пересмотреть методику и объем преподавания татарского языка, форму работы с русскоязычным населением, найти эту форму в течение 2018 года. Об этом заявил сегодня на заседании высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» Председатель Государственного Совета РТ, глава высшего совета движения Фарид Мухаметшин.

Хочется, чтобы с первого класса и даже с детсада татарский язык преподавался в доступной форме для русскоязычного населения, отметил глава республиканского парламента. «Есть поручение Президента Татарстана Академии наук и новому министру образования и науки республики подготовить такие документы и сделать более доступным татарский язык в обиходной, разговорной речи», – добавил он.

В Конституции РТ записано, что татарский язык, как и русский, является государственным языком Татарстана, напомнил Мухаметшин.

«Они равноправные в обиходе, в общении, в доступе к знаниям. И многое в этой части нами было сделано. Но не без ошибок. Мы, честно говоря, русскоязычным татарский язык преподавали так же, как носителям татарского языка в республике, в полном объеме. Надо ли было это делать? И синтаксис, и фонетику, и грамматику – в том же объеме, что и татарину, – сказал он. – Некоторые русские, живущие в Татарстане, понимают, что знание разговорного национального язык приносит пользу. Они становятся более конкурентными».

Председатель Госсовета РТ заметил, что федеральный государственный образовательный стандарт появился после принятия Конституции РТ. «Эти вопросы не были до конца отрегулированы с учетом Конституции России, где написано, что субъекты имеют право объявлять свои государственные языки», – пояснил он.

Ф. Мухаметшин также упомянул о прошедших заседаниях республиканского парламента, на которых обсуждался языковой вопрос.

«В соцсетях очень сильно раскритиковали за последнюю сессию. Но поверьте, мы чувствовали, что дальнейшая дискуссия в стенах парламента по этому вопросу ни к чему разумному не приведет, а все это транслируется на людей. Вся неподготовленная в части найденного решения тема опускается в школы, на учителей, в семьи, даже на детей. Мы не могли этого допустить. Поэтому я принял решение, которое вызвало волну критики в мой адрес, не открывать прения на третьем заседании по обсуждению этого вопроса, а заслушать прокурора РТ. Чтобы не винить педагогов и директоров школ, это не их вина, они действовали в рамках российской Конституции, учебных программ, а продолжить работу на уровне власти Татарстана», – подчеркнул глава парламента РТ.

По его словам, сейчас проводится переобучение и переквалификация преподавателей татарского языка. «Президент республики заявил, что ни один учитель татарского языка не будет уволен с работы, – резюмировал Фарид Мухаметшин. – Мы, безусловно, найдем форму работы и продолжим реализовывать норму нашей Конституции по двум государственным языкам в Татарстане».