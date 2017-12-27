В Казани придумали трехзвездочный отель, который не надо строить

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Казани прошла презентация изобретения казанских инженеров – туристического модуля, который может функционировать полностью автономно. Сконструирован он по модели номера в трехзвездочном отеле, но только в мини-версии.

«Наша разработка будет особенно актуальна во время проведения чемпионата мира в будущем году. Как известно, в Саранске, например, не успевают построить достаточное количество отелей для гостей и болельщиков, поэтому идет разговор о создании палаточных городков. Модуль АТОММ – более комфортный, ведь в этой "палатке" есть электричество, горячая вода и отопление», – рассказал главный инженер проекта Андрей Гаврилов.

По его словам, если за рубежом такие туристические (кемпинговые) дома пользуются большой популярностью, то в России полностью готовыми и автономными «от и до» они производятся только для военных. Есть производства, которые создают частично оборудованные подобные модули, поэтому казанская разработка, по сути, уникальна.

Модуль не нужно строить и, соответственно, покупать землю, получать разрешение на строительство. Его установка, пояснил Гаврилов, занимает всего семь минут.

Установить такую конструкцию можно в любом месте, где есть земля, но строительство слишком дорого либо не разрешено – например, в заповедных зонах. Если есть инженерные коммуникации, АТОММ к ним легко подключить, причем расход электроэнергии невысок. В общей сложности, по примерным подсчетам, он составляет около 50 рублей в сутки.

Однако модуль рассчитан и на полностью автономную работу. На крыше установлены солнечные батареи, а под полом находится платформа с резервуарами для воды и стоков, баллоны со сжиженным газом, электрогенератор и рундук для хранения крупных вещей.

Массовое производство модулей АТОММ планируется развернуть в будущем году.