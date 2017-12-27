В казанском поселке экскаватор снес незаконную кирпичную постройку

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В казанском поселке Щербаково экскаватор снес незаконно построенное здание. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов.

Приставы потребовали от хозяина дома демонтировать кирпичное здание, признанное Авиастроительным районным судом Казани самовольной постройкой. Хозяин здания вывез из помещений имущество – грузовые шины и другие автомобильные принадлежности. В назначенный судом срок мужчина самостоятельно здание не демонтировал.

Право на снос было передано исполкому Казани. Перед сносом объект отключили от коммуникаций. Опасную зону вокруг постройки обозначили красно-белой сигнальной лентой. Снесли постройку при помощи экскаватора.