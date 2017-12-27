Корреспонденту ИА «Татар-информ» объявлена благодарность Минсвязи РТ

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Корреспонденту ИА «Татар-информ» Наталье Рыбаковой объявлена благодарность Министерства информации и связи РТ. Церемония награждения прошла 27 декабря в казанском ИТ-парке на расширенном заседании коллегии ведомства с организациями отрасли информатизации и связи Татарстана.

На встрече были подведены итоги работы ведомства в 2017 году. Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов поблагодарил всех операторов и компании, которые приняли участие в организации игр Кубка конфедераций в Казани. Он пожелал провести в следующем году чемпионат мира по футболу на самом высоком уровне, обеспечить гостей мероприятия бесперебойной качественной связью.

«Татарстан второй год подряд является лидером по электронным услугам. Желаю всем в новом году безаварийной работы, связи без брака, а также реализации новых инновационных проектов», – сказал Роман Шайхутдинов, обращаясь к подчиненным и к представителям отрасли.

Всего на итоговом совещании были награждены 69 специалистов. Это были сотрудники министерства, IT-предприятий, представители операторов и компаний отрасли связи. Журналисту ИА «Татар-информ» Наталье Рыбаковой была объявлена благодарность за активную и целенаправленную работу в течение года по продвижению государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Татарстане.