Президент РТ учредил Госпремию имени Мирзы Махмутова

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов учредил Государственную премию Республики Татарстан имени Мирзы Махмутова. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы республики.

Ежегодно к 5 октября будут присуждаться две премии в размере 100 тыс. рублей каждая, следует из документа.

Премия предназначена для стимулирования научной и научно-методической деятельности педагогов и увековечения памяти выдающегося российского педагога и востоковеда, академика Академии наук РТ и Российской академии образования, заслуженного деятеля науки РФ Мирзы Махмутова.

Премия присуждается Президентом РТ на основании предложений, представляемых комитетом по присуждению премии. Соискателями могут быть педагогические работники образовательных организаций Татарстана за значительные научно-методические и практические достижения в области дидактики, подготовку педагогических кадров и внедрение эффективных технологий в образовательный процесс. Выдвижение коллективов педработников не допускается.

Представлять документы для выдвижения соискателя премии необходимо до 1 июля.

Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени М. И. Махмутова», вручаются денежное вознаграждение, диплом и почетный знак.

Почетный знак изготавливается из металла с покрытием золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне почетного знака по центру изображен портрет академика Махмутова. На оборотной стороне размещена надпись «За научно-практические достижения в образовании».

Президент Татарстана поручил Кабинету Министров РТ начиная с 2018 года обеспечить выделение средств из бюджета республики на финансирование расходов, связанных с реализацией указа об учреждении премии.

Мирза Исмаилович Махмутов (1926 – 2008) – педагог-теоретик, востоковед. Известен своими трудами в области лексикологии восточных языков. Разработал теорию методов проблемно-развивающего обучения в общеобразовательной и профессиональной школе.