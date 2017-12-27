В Красную книгу РФ включили тюленя-монаха, сайгака и калана

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Министерство природы РФ утвердило новую редакцию первого тома Красной книги редких и вымирающих животных, сообщает пресс-служба ведомства.
В новую Красную книгу внесены млекопитающие первой категории статуса редкости. Среди них – русская выхухоль, калан, тюлень-монах, красный волк, амурский тигр, дальневосточный и переднеазиатский леопарды, снежный барс, сайгак, амурский горал, балтийский подвид морской свиньи, высоколобый бутылконос, северный синий кит и другие животные.
Соответствующий приказ подписал глава Минприроды России Сергей Донской.
По спорным видам животных решение будет приниматься после дополнительных исследований. Среди спорных животных – гималайский медведь, подвид северного оленя, серый гусь, серая утка, кавказская серна, чирок-клоктун, обыкновенная горлица и другие.
Исключены из Красной книги РФ бабочка Мнемозина, ауха (китайский окунь), желтощек, сом Солдатова и обыкновенный серый сорокопут.