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В Красную книгу РФ включили тюленя-монаха, сайгака и калана

27 декабря 2017, 18:32

В первый том Красной книги внесены млекопитающие первой категории статуса редкости.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Министерство природы РФ утвердило новую редакцию первого тома Красной книги редких и вымирающих животных, сообщает пресс-служба ведомства.

В новую Красную книгу внесены млекопитающие первой категории статуса редкости. Среди них – русская выхухоль, калан, тюлень-монах, красный волк, амурский тигр, дальневосточный и переднеазиатский леопарды, снежный барс, сайгак, амурский горал, балтийский подвид морской свиньи, высоколобый бутылконос, северный синий кит и другие животные.

Соответствующий приказ подписал глава Минприроды России Сергей Донской.

По спорным видам животных решение будет приниматься после дополнительных исследований. Среди спорных животных – гималайский медведь, подвид северного оленя, серый гусь, серая утка, кавказская серна, чирок-клоктун, обыкновенная горлица и другие.

Исключены из Красной книги РФ бабочка Мнемозина, ауха (китайский окунь), желтощек, сом Солдатова и обыкновенный серый сорокопут.


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