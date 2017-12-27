В Челнах накрыли подпольный игровой салон, на сотрудников возбудили дело

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Челнах полицейские пресекли деятельность подпольного игрового салона, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий сообщил об открытии уголовного дела на организаторов нелегального заведения.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Набережным Челнам установили, что подпольный салон располагался в арендованной квартире и работал в закрытом режиме. Вход осуществлялся по предварительному звонку и только для постоянного круга клиентов.

Оперативники изъяли 17 системных блоков и 15 мониторов, 230 игровых карточек номиналом по 1000 рублей, 35 карточек для доступа в систему.

Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой». Задержаны администраторы-охранники заведения 41-летний Александр Быков и 34-летний Евгений Тарнапович, которые причастность к совершению преступления признали.