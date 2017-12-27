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Виталий Мутко поручил Минтрансу РФ проанализировать рост цен на билеты во время ЧМ-2018

27 декабря 2017, 21:49

Ранее в СМИ появилась информация, что цены на авиабилеты в города, где будут проходить матчи чемпионата, в среднем выросли на 230 процентов.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Вице-премьер Правительства России Виталий Мутко поручил Министерству транспорта РФ проанализировать ситуацию с авиаперевозчиками, которые повысили цены на билеты во время проведения чемпионата мира 2018 года по футболу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«"Аэрофлот" готовит предложения для российских болельщиков. Создается программа по проезду по городам», – заметил Мутко.

Планируется, что 400 поездов перевезет около 500 тыс. болельщиков бесплатно. На сегодняшний день есть возможность увеличить до 500 количество поездов и до 700 тыс. – количество болельщиков, отметил зампред Правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

Ранее РБК сообщил, что цены на авиабилеты в города, где будут проходить матчи мундиаля, в среднем выросли на 230 процентов.


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