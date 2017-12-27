В Казани собаки-спасатели будут помогать «особенным» детям

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Казани собаки-спасатели будут помогать детям-инвалидам посредством канистерапии. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель регионального отделение Российского союза спасателей Игорь Кацюруба.

Канистерапия – это метод лечения и реабилитации, в том числе социальной, в котором применяются специально обученные собаки.

«Мы планируем сделать группу кинологов, которые смогли бы пройти обучение и заниматься канистерапией. К сожалению, в Татарстане нет специалистов, которые могли бы обучить наших кинологов, поэтому мы планируем пригласить экспертов из Санкт-Петербурга», – пояснил Игорь Кацюруба.

Члены татарстанского отделения Россоюзспас уже давно работают с детьми, страдающими различными заболеваниями – например, больными аутизмом или глухонемыми. Собаки спасателей абсолютно не агрессивны и с удовольствием играют с детьми. Но пока это только разовые встречи. Чтобы заниматься такой терапией на постоянной основе, необходимо специальное обучение.

Россоюзспас объединяет людей, готовых оказать содействие спасателям МЧС. Одно из направлений работы организации – профилактическая работа с населением по правильному поведению в критических ситуациях, занятия с детьми как один из элементов такой работы, рассказал председатель организации.

Вступить в Россоюзспас может любой желающий. Каждую субботу на базе Казанского поисково-спасательного отряда № 2 проводятся занятия с собаками. Здесь питомца обучат спасательным работам в техногенной и природной среде и курсу общего послушания, а по итогам прохождения аттестации выдадут сертификат спасателя. Аттестованные спасатели могут принимать участие в спасательных работах наравне с действующими сотрудниками МЧС.

К собаке спасателя применяются некоторые требования – она не должна быть ни агрессивной, ни трусливой. Также не подойдут низкорослые собаки (например, таксы). «Собака должна быть готова работать зимой, пробираться по сугробам. Соответственно, не подойдет низкорослая собака. Она должна быть полностью социализирована и дружелюбна ко всем», – отметил спасатель.

В Казанском поисково-спасательном отряде № 2, где служит Кацюруба, работают примерно 20 собак. Среди них есть лабрадоры, малинуа, босероны, немецкие овчарки и даже метисы – все они обучены на поиск людей.

Босерон Лиса – собака спасателя первого класса Екатерины Маклаковой. Вместе они каждый год участвуют в спасательных операциях, а этим летом много раз принимали участие в поисках грибников в лесах Татарстана.

«Занятия с собакой каждый кинолог проводит по своему собственному плану. Мы с Лисой занимаемся по полтора часа. Иногда устраиваем большие тренировочные дни, где собака учится поиску с участием статистов – тех людей, которые изображают пострадавших», – объяснила Екатерина.

Как правило, обучение собак начинается с щенячьего возраста, а уже к году они должны пройти первичную аттестацию.

Собаки-спасатели, которые живут при отряде МЧС, очень добродушны. Завидев людей, они издалека начинают громко лаять, но это не сторожевой рефлекс. Собаки очень рады гостям и всегда подставляют бока, чтобы их погладили. Сотрудники отряда провели показательную тренировку, где продемонстрировали навыки своих подопечных, которые отлично справляются со всеми командами и заданиями по поиску.

На сегодняшний день Россоюзспас насчитывает примерно 70 кинологических расчетов, 30 из которых работают в Татарстане. Это не только действующие спасатели МЧС, но и добровольцы из общественного регионального спасательного отряда и просто волонтеры. Сегодня члены организации празднуют свой профессиональный праздник – День спасателя.