(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Набережных Челнах появится индустриальный парк «Хайер РУС», сообщается на сайте Кабмина РТ.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о создании индустриального парка китайского производителя бытовой техники.

Кабмин РТ принял предложение Министерства экономики республики и компании «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС» о создании индустриального парка в Набережных Челнах. Министерству экономики Татарстана поручено контролировать ситуацию.

На территории промышленного парка «Хайер РУС» расположатся три новых завода, ранее сообщало РБК Татарстан со ссылкой на мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. На предприятиях будут создавать телевизоры, стиральные машины и другую сложную бытовую технику.

На создание промышленного парка китайского производителя выделят около 125 га территории, что сравнимо с площадью почти пяти стадионов «Казань-Арена». Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд долларов.