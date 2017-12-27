Татарстан получит около 120 млн рублей на развитие АПК до конца года

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Татарстан получит 119,1 млн рублей дополнительных субсидий на развитие агропромышленного комплекса (АПК) до конца года, сообщает РБК Татарстан.

Благодаря субсидиям республика сможет возместить часть прямых понесенных затрат, которые связаны с созданием и модернизацией объектов АПК, а также затрат на приобретение техники и оборудования.

Всего за 2017 год Татарстану выделили почти 574 млн рублей субсидий на развитие агропромышленного комплекса.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о софинансировании расходных обязательств регионов, которые связаны с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК. В результате этого Татарстан получит еще 4 млрд рублей, говорится в сообщении информагентства.