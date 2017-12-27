Свыше 678 млн через 12 фирм-однодневок: в Казани осудят группу обнальщиков

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Казани осудят за незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере группу людей, которые через 12 фирм-однодневок обналичили 678 млн и получили незаконный доход свыше 16,7 млн рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

К этой группе обращались предприятия и организации, желавшие сэкономить на налогах. Юридические лица создавали фиктивные затраты, по которым отправляли безналичные средства фирмам-однодневкам. Те перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых. Затем наличные деньги снимали в банкоматах. Часть отдавали в организации и предприятия, а от 2 до 7 процентов организаторы однодневок оставляли себе.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере. Во время следствия у группы изъяли 15 печатей различных организаций, 200 пластиковых банковских карт, 50 сим-карт различных сотовых компаний, 20 компьютеров. Все это имущество признали вещественными доказательствами и приобщили к делу.

Также следователи наложили арест на принадлежащие обвиняемым 556 тысяч рублей и автомобиль «Мерседес-Бенц».

Свою вину соучастники признали, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд отправил их на время следствия под домашний арест. После вручения им копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Вахитовский райсуд Казани для рассмотрения по существу.