Римма Ратникова: Оптимизация партпроектов «ЕР» способствует повышению их эффективности

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Оптимизация партийных проектов «Единой России» способствует повышению их эффективности. Такое мнение высказала заместитель секретаря Татарстанского регионального отделения партии по проектной работе Римма Ратникова, сообщает пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия».

На XVII съезде партии, который проходил в Москве 22 и 23 декабря, было принято решение об оптимизации партийных проектов и сокращении их до 14 для большей эффективности реализации.

«Некоторые проекты были объединены. Общее их число сократилось почти вдвое, но все направления остаются актуальными. В ближайшее время мы определим, как будут работать наши координаторы», – пояснила Ратникова. По ее словам, на ближайшем заседании регионального политического совета «ЕР» будет принято решении о дальнейшей реализации партийных проектов в Татарстане.

Замсекретаря ТРО ВПП «Единая Россия» отметила, что проектная работа в Татарстане в 2017 году получила высокую оценку на федеральном уровне.

«Нынешний год проходил под эгидой проектной деятельности партии. После выборов в 2016 депутатов Государственной Думы "Единая Россия" взяла курс на реализацию проектов. Каждый из них создан на базе того или иного раздела предвыборной программы партии, программа в свою очередь сформировалась из обращений наших избирателей. Это очень хорошая, крепкая связка», – подчеркнула Р. Ратникова.

По ее мнению, человек, реализуя проекты, может реализовать себя. Региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Дмитрий Романов на прошедшем съезде был избран в Генеральный совет партии. «Его работа на общественной ниве стала партийным лифтом», – заключила она.