На создание общественных пространств в Елабуге в этом году ушло более 100 млн рублей

(Елабуга, 27 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году в Елабуге на обустройство общественных пространств было потрачено 105 млн 572 тыс. руб. Строительные работы велись на четырех объектах, сообщил сегодня первый заместитель руководителя райисполкома Ринат Хайруллин.

Еще летом завершилась реконструкция Соборной площади, здесь появился сквер со скамейками, дорожками, амфитеатром и фонарями. В декабре завершились работы по установке и подключению освещения в сквере имени хирурга Леонида Нечаева, на днях строители обещают сдать после капитального ремонта выставочный зал музея-заповедника.

Самый значимый этап по обустройству общественных пространств – реконструкция Гуляй-парка. На масштабные строительные работы было потрачено более 79 млн рублей.

Строительные работы велись в несколько этапов, в рамках первых двух этапов здесь появились такие арт-объекты, как «гармонь», «стулья», «велосипед», были проложены тротуары из брусчатки, установлена спортивная площадка, оригинально оформлено и название «Гуляй-парк» с использованием бревен и кованых элементов, например, один из элементов герба – дятел. Благоустройство парка продолжится и в следующем году.