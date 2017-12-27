ВТБ запускает Garmin Pay для своих клиентов

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Держатели карт розничного бизнеса ВТБ с 27 декабря получили возможность совершать транзакции с помощью Garmin Pay. Данный сервис позволяет оплачивать покупки с помощью часов Garmin Vivoactive 3 без физического присутствия банковской карты и мобильного телефона. Технологическую реализацию проекта совместно с ВТБ обеспечила компания «Мультикарта» (входит в группу ВТБ).



Чтобы начать пользоваться новым способом проведения платежей, необходимо скачать на свой смартфон приложение Garmin Connect, привязать к нему часы и ввести информацию о карте в виртуальный кошелек. Перед оплатой товаров и услуг требуется разблокировать часы, введя пароль, а затем поднести их к терминалу. После введения PIN-кода необходимо выбрать из виртуального кошелька карту и приложить руку к POS-терминалу.



Эксперты ВТБ отмечают высокую безопасность сервиса: при проведении платежа Garmin Pay использует специально созданные для каждого устройства номера и коды. При этом данные банковской карты клиента не хранятся ни на часах, ни на серверах Garmin и не передаются третьим лицам.



Оценить преимущества инновационного сервиса имеют возможность владельцы карт платежной системы Mastercard и Visa. Garmin Pay предоставляется на бесплатной основе. При оплате покупок дополнительная комиссия также не взимается. При этом все бонусы (кэшбэк, мили и так далее) начисляются в полном размере, как при оплате обычной картой.



«Банк ВТБ уделяет большое внимание запуску и совершенствованию новых сервисов, основанных на последних технологических разработках. Сервис Garmin Pay особенно актуален для спортсменов и туристов – например, позавтракать после пробежки с кэшбеком до 10 процентов по "Мультикарте" теперь можно без кошелька и телефона», – прокомментировала заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.