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Минниханов прибыл на заседание Госсовета по вопросам роста инвестиционной привлекательности регионов

27 декабря 2017, 16:16 , Фото: архив / Михаил Захаров

Минниханов прибыл на заседание Госсовета по вопросам роста инвестиционной привлекательности регионов Заседание проходит под председательством Президента РФ Владимира Путина.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Москву, где участвует в заседании Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, сообщает пресс-служба главы республики.

Заседание проходит под председательством Президента РФ Владимира Путина.

Участники заседания выступают с конкретными предложениями по улучшению инвестиционного климата. Отдельным блоком планируется рассмотреть результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.


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