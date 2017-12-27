Минниханов прибыл на заседание Госсовета по вопросам роста инвестиционной привлекательности регионов

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Москву, где участвует в заседании Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов, сообщает пресс-служба главы республики.
Заседание проходит под председательством Президента РФ Владимира Путина.
Участники заседания выступают с конкретными предложениями по улучшению инвестиционного климата. Отдельным блоком планируется рассмотреть результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.