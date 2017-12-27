В Качаловском театре Казани стартовали детские новогодние представления

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). В казанском Русском драматическом театре имени В. Качалова стартовали детские новогодние представления. До 7 января на главной сцене пройдут спектакли по лучшим образцам сказок для самых маленьких зрителей.

Перед каждым спектаклем детей будет ждать праздничая елка с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Так, 29 декабря и 4 января качаловцы покажут музыкальную сказку «Красная шапочка» по одноименной пьесе Евгения Шварца. 30 декабря и 5 января на основной сцене можно будет увидеть постановку по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». 31 декабря, а также 2 и 7 января будет показана постановка по сказке Льва Толстого «Иван-дурак и черти». 3 и 6 января на сцене Качаловского театра покажут мюзикл в двух действиях «Доктор Айболит» по сказке Корнея Чуковского.

Стоимость билетов на детские представления в новогодние праздники составит от 150 до 450 рублей, начало спектаклей – в 11 часов. Билеты можно приобрести на сайте или в кассах театра.