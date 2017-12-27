Спустя 40 лет жительнице Петербурга помогли найти племянника полицейские Нижнекамска

(Набережные Челны, 27 декабря, «Татар-информ»). Сотрудники уголовного розыска помогли жительнице Санкт-Петербурга найти племянника через 40 лет после расставания. Об этом сообщает газета «Нижнекамское время».

История, которую жительница Санкт-Петербурга Тамара Юрченко рассказала нижнекамским полицейским, началась 40 лет назад. В городе Копейске Челябинской областижила семья, в которой родился мальчик Андрей. После развода родителей бывшая супруга с ребенком уехала Нижнекамск. Муж остался дома. Контакты с бывшей женой и сыном утерялись. Родная тетя Андрея Тамара постоянно искала родственников. Переехав в Ленинград, она не прекратила поиск племянника.

И вот в канун Нового года, 24 декабря, в дежурной части УВД Нижнекамска раздался звонок. Пожилая женщина просила о помощи. Она рассказала полицейским свою историю и сообщила, как зовут мужчину, которого она разыскивает и его возраст. Поиски родственника Тамары Юрченко заняли всего три часа. Сотрудники уголовного розыска застали Андрея Авдеева дома, и он сразу же созвонился со своей тетей.

Их встреча намечена на лето следующего года. По словам Тамары Юрченко, Новый год она будет встречать в кругу своей семьи на даче под Санкт-Петербургом. И этот праздник для нее будет одним из самых счастливых в жизни, потому что ее заветная мечта сбылась и в этом ей помогли сотрудники нижнекамской полиции.