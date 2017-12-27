Молодые кинематографисты из Татарстана представят короткометражки в «Мире»

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Короткометражные фильмы «Половинки» Байбулата Батуллина, «ЁФ» Николая Сидорова-Французова и «Жизнь – драма» Раили Каримовой будут представлены в «Мире», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Показы состоятся завтра, 28 декабря, – в Международный день кино.

Все три режиссера родом из Татарстана, сейчас они работают на разных российских площадках.

Фильм «Половинки» уже стал обладателем специального приза на кинофестивалях «Кинотавр» и «Короче», взял приз зрительских симпатий на фестивале «Видение».

Фильм с необычным названием «ЁФ» получил Гран-при фестиваля «Движение», а в этом году был номинирован на соискание премии «Золотой Орел» как лучший короткометражный фильм. Кинокартина «Жизнь – драма» была представлена на Московском международном кинофестивале.

После трансляции фильмов состоится встреча с режиссерами и обсуждение их картин.