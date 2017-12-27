Министерство финансов России обнародовало данные о зарплатах чиновников

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Министерство финансов России впервые опубликовало данные о среднемесячных зарплатах в федеральных госорганах за 2016 год, сообщает РБК.

Больше всех получают министры финансово-экономического блока. В 2016 году министр финансов Антон Силуанов получал в месяц 1,73 млн рублей. Зарплата министра экономического развития составила 1,27 млн рублей — до ноября 2016 года эту должность занимал Алексей Улюкаев, недавно осужденный за взятку, после чего его сменил Максим Орешкин. Зарплата министра энергетики Александра Новака составила 1,16 млн рублей в месяц.

В десятку министров с самыми высокими зарплатами попали глава МЧС Владимир Пучков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр юстиции Александр Коновалов, министр спорта Павел Колобков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр образования Ольга Васильева.

В 2016 году среднемесячная зарплата членов Правительства России, в том числе Председателя Правительства Дмитрия Медведева и его заместителей, составила 693 тыс. рублей.

По данным Росстата, средняя зарплата среди всех федеральных чиновников в прошлом году составила 116 тыс. рублей.

Однако в открытых данных нет информации о зарплате в Министерстве обороны, МВД, представителей секретных службах ФСБ и СВР, а также Президента РФ.