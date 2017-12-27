Nissan отзывает более 100 тыс. своих автомобилей в России

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Nissan отзывает более 100 тыс. своих автомобилей, сообщает Росстандарт со ссылкой на диллера Nissan в России «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС».

Под отзыв попадают машины моделей Almera, Teana, Pickup, Tino, Patrol, Terrano II, X-Trall, которые произведены с 19 февраля 2001 года по 28 ноября 2012 года.

Транспортные средства отзывают из-за проблем с газогенератором подушки безопасности для переднего пассажира. В его пиротехническом патроне содержится вещество, которое портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуре.

«В результате этого корпус газогенератора может разрушиться с выбросом металлических фрагментов в салон», — сообщает пресс-служба Росстандарта.

С владельцами машин, которые попадают под отзыв, свяжутся представители «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». В ближайшем дилерском центре им должны провести проверку автомобиля с последующим ремонтов, если в этом есть необходимость. Услуги по ремонту предоставляются бесплатно.