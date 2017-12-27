Суд на 2800 оштрафовал следователя, который в Казани протащил инспектора ДПС на своем авто

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Сегодня Вахитовский районный суд Казани выписал административный штраф 25-летнему военному следователю Игорю Пилипенко. Он стал известен после инцидента 8 ноября в Казани, когда из-за его действий получил травмы инспектор ДПС Марсель Бадуртдинов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Пилипенко проехал на красный свет, его попытались остановить сотрудники ГИБДД. Однако требованиям водитель не подчинился и вновь проехал на красный. Инспекторы бросились его догонять.

Остановился Пилипенко только на перекрестке улиц Пушкина и Профсоюзной, попав в затор. Инспектор Бадуртдинов подошёл к водителю, представился и попросил предъявить документы.

В ответ на это Пилипенко нажал на газ и автомобиль поехал. Инспектор упал и едва не скатился под колёса троллейбуса. Ему удалось вскочить и вместе с напарником задержать нарушителя.

Как выяснилось, Пилипенко, лишенный прав в прошлом году, работает военным следователем и из-за его статуса ГИБДД не может выписать ему штраф напрямую, только через суд. Суд рассматривал вопрос о наказании Пилипенко за проезд на красный и не подчинение сотруднику.

В итоге он отделался штрафом в 2800 рублей. Вопрос о причинении вреда здоровью Бадуртдинова, который получил ссадины и ушибы, пока не рассматривался.