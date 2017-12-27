Forbes назвал самые продаваемые в 2017 году книги в России

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Российский журнал Forbes составил рейтинг самых продаваемых книг уходящего года. В список были включены новинки, вышедшие с ноября 2016 года по декабрь 2017-го.

Список лидеров возглавил роман Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой». Всего было продано более 81 тыс. экземпляров этой книги.

Вторая строчка досталась роману Дины Рубиной «Бабий ветер». На третьем месте – «Где живет счастье» английской писательницы Джоджо Мойес.

В десятку самых продаваемых книг вошли также «В тихом омуте» (Пол Хокинс), «Цена вопроса» (Александра Маринина), iPhuck 10 (Виктор Пелевин), «Тобол. Много званых» (Алексей Иванов), «Текст» (Дмитрий Глуховский), «В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории» группы авторов и «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары.