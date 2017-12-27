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Мутко ушел с поста руководителя оргкомитета по подготовке ЧМ-2018

27 декабря 2017, 15:40 , Фото: архив / Салават Камалетдинов

Мутко ушел с поста руководителя оргкомитета по подготовке ЧМ-2018 Место вице-премьера в оргкомитете «Россия-2018» займет гендиректор организации Алексей Сорокин.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко заявил об оставлении поста председателя Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает RT.

При этом чиновник пообещал сосредоточится на работе в Правительстве России. Его место в оргкомитете «Россия-2018» займет генеральный директор этой организации Алексей Сорокин.

«Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в FIFA», – добавил Мутко.

Ранее вице-премьер на шесть месяцев оставил пост главы Российского футбольного союза. В течение полугода обязанности руководителя РФС будет исполнять генеральный директор союза Александр Алаев.

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря пожизненно отстранил Виталия Мутко, бывшего министром спорта во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, от участия в Олимпийских играх. Его подозревают в том, что он участвовал в организации якобы существовавшей в России государственной системы поддержки допинга.


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