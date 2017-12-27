(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин назвал топ-10 регионов России по привлечению инвестиций, сообщает ТАСС.

На фоне кризиса с 2015 по 2017 год объем капиталовложений в целом по стране сократился почти на 8 процентов, отметил российский лидер. При этом в 21 субъекте РФ наблюдается рост инвестиций в основной капитал.

«Причем в 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40 процентов в реальном выражении. Это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ», — сказал Владимир Путин на заседании Госсовета.

Рост инвестиционной привлекательности российских регионов ведет к запуску новых производств, созданию дополнительных рабочих мест и увеличению доходов жителей страны, отметил Путин. В связи с этим повышение инвестпривлекательности является ключевым направлением работы.

Итоги Национального рейтинга инвестклимата в субъектах РФ были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме в июне. В третий раз подряд его возглавил Татарстан.