Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Путин назвал топ-10 регионов России по привлечению инвестиций

27 декабря 2017, 16:10

В 21 субъекте РФ наблюдается рост инвестиций в основной капитал, отметил Президент России.
Путин: Татарстан в числе регионов-лидеров по высоким стандартам в инвестиционной сфере
Путин попросил регионы не разбрасываться бюджетными деньгами
Проект "Северный поток" будет реализован, уверен В.Путин
«Южный поток»: Венгрия присоединилась к Болгарии и Сербии
Сегодня в Софии проходит торжественное открытие Года России в Болгарии

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин назвал топ-10 регионов России по привлечению инвестиций, сообщает ТАСС.

На фоне кризиса с 2015 по 2017 год объем капиталовложений в целом по стране сократился почти на 8 процентов, отметил российский лидер. При этом в 21 субъекте РФ наблюдается рост инвестиций в основной капитал. 

«Причем в 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40 процентов в реальном выражении. Это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ», — сказал Владимир Путин на заседании Госсовета.

Рост инвестиционной привлекательности российских регионов ведет к запуску новых производств, созданию дополнительных рабочих мест и увеличению доходов жителей страны, отметил Путин. В связи с этим повышение инвестпривлекательности является ключевым направлением работы.

Итоги Национального рейтинга инвестклимата в субъектах РФ были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме в июне. В третий раз подряд его возглавил Татарстан.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter