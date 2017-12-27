Фарид Мухаметшин исполнил новогоднюю мечту восьмилетнего Дениса

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Восьмилетний Денис, воспитанник социально-реабилитационного центра для детей и подростков с девиантным поведением «Дуслык» получил новогодний подарок от Председателя Государственного Совета Фарида Мухаметшина. Мальчику торжественно вручили велосипед, о котором он мечтал долгие годы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Сегодня в Казанском социально-реабилитационном центре для детей и подростков «Дуслык» состоялся новогодний утренник, на котором депутаты Госсовета РТ вместе с Дедом Морозом вручили подарки, собранные в рамках благотворительной акции «Письмо Дедушке Морозу».

Письма воспитанников центра «Дуслык» были размещены на елке в фойе Государственного Совета в день заседания парламента 21 декабря, и каждый мог снять открытку и осуществить детское желание. Одними из первых к акции присоединились Президент Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин. Участниками благотворительного марафона также стали депутаты парламента, руководители министерств и ведомств, приглашенные участники заседания парламента.

«Каждый ребенок в канун Нового года должен окунуться в праздничную атмосферу, быть готовым к свершению чуда. Мы решили, что у этих детишек мечты тоже должны сбываться», – сказала секретарь парламента РТ Лилия Маврина.

Директор социально-реабилитационного центра для детей и подростков с девиантным поведением «Дуслык» Резеда Мифтахова рассказала, что в данном учреждении воспитываются «трудные» дети, но несмотря на все жизненные сложности, они не перестают верить в чудеса. «Ребята с таким удовольствием ждут этого праздника, каждый год пишут Деду Морозу письма, и каждый год их желания исполняются. Но в этом году они получили именно те подарки, которые они попросили», – подчеркнула Резеда Мифтахова.

Благотворительная акция «Письма Дедушке Морозу» проходит в шестой раз. За это время дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и ребята из малообеспеченных семей получили от благотворителей подарки на сумму более 3 млн рублей. В этом году свои пожелания написали 150 детей.