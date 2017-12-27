ВТБ начинает прием и выдачу новых купюр в своих банкоматах в Казани

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). С 27 декабря первые устройства самообслуживания ВТБ начали принимать и выдавать новые купюры ЦБ РФ номиналом 200 и 2000 рублей.



Первые банкоматы, в которых клиенты могут совершить операции по приему и выдаче новых банкнот, работают во всех регионах присутствия ВТБ в России. На данный момент это около 2 тыс. устройств, при этом их количество каждый день увеличивается.



Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей были представлены Банком России 12 ноября 2017 года. Новые купюры обладают усовершенствованными средствами защиты, позволяющими облегчить диагностику их подлинности.



В рамках подготовки кассового оборудования к вводу новых банкнот в массовое обращение ВТБ выступил посредником между регулятором и поставщиками, а также производителями кассового оборудования. Банк обеспечил вендеров банкнотами для адаптации программного обеспечения кассового оборудования (счетно-сортировальные машины, банкоматы, электронные кассиры и тому подобные устройства).



«ВТБ первым из федеральных банков начал принимать и выдавать новые купюры в устройствах самообслуживания во всех регионах присутствия. Обновление шаблонов валют поставщики наших банкоматов произвели в обозначенный ЦБ срок – всего за полтора месяца. Полностью оборудование нашего парка устройств для работы с новыми купюрами мы завершим в первой половине 2018 года», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков.