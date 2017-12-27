Экс-глава судебных приставов Татарстана возглавил Управление ФССП по Республике Алтай

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Прежний главный судебный пристав Татарстана Радик Ильясов возглавил Управление ФССП по Республике Алтай, сообщил ИА «Татар-информ» пресс-секретарь службы приставов Арсений Галеев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что Радик Ильясов в декабре покинет пост главного судебного пристава Татарстана. У Ильясова закончился пятилетний контракт – все подобные контракты в службе приставов подписываются именно на такой срок.

«Радик Ильясов возглавил Управление ФССП по Республике Алтай. Приказ о его назначении был подписан 11 декабря этого года в Москве руководителем ФССП России – главным судебным приставом России. Сегодня его на месте нет, завтра он должен появиться на работе», – рассказал Галеев.

Пресс-секретарь также сказал, что ему неизвестно, кто возглавит татарстанское управление службы. Пока исполняет обязанности начальника республиканского управления исполняет заместитель главного судебного пристава Игорь Безуевский.

На сайте Управления ФССП России по Республике Алтай сообщается, что главный судебный пристав Республики Алтай Радик Ильясов ведет прием граждан по четвергам с 14 до 18 часов. В разделе сайта «Руководство Управления» пока значатся прежние руководители.

