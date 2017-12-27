Минниханов вошел в пятерку самых цитируемых губернаторов-блогеров 2017 года

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Независимая исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа «Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за 2017 год. Согласно исследованию, Президент Татарстана Рустам Минниханов занял пятое место с индексом цитируемости 327,99, сообщает пресс-служба компании.
В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.
Период исследования охватил январь — декабрь 2017 года.
По итогам года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Крыма Сергей Аксенов.