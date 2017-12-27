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Минниханов вошел в пятерку самых цитируемых губернаторов-блогеров 2017 года

27 декабря 2017, 15:56 , Фото: архив / Ильнар Тухбатов

Минниханов вошел в пятерку самых цитируемых губернаторов-блогеров 2017 года Президент Татарстана Рустам Минниханов занял пятое место с индексом цитируемости 327,99.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Независимая исследовательская компания в области СМИ и соцмедиа «Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за 2017 год. Согласно исследованию, Президент Татарстана Рустам Минниханов занял пятое место с индексом цитируемости 327,99, сообщает пресс-служба компании.

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Период исследования охватил январь — декабрь 2017 года.

По итогам года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Крыма Сергей Аксенов.


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