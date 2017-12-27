Сотрудники МЧС обнаружили в Казани установленный с нарушениями ларек с пиротехникой

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Александр Елисеев). Рядом с торговым центром Азино в Казани сотрудники МЧС обнаружили установленный с нарушениями ларек, в котором продаются салюты.

«Я сразу же согласился примкнуть, потому что раньше, в своё время, когда я покупал пиротехнические изделия, даже не мог разобраться с тем, как их правильно использовать. Такие изделия очень опасны и должны продаваться по всем правилам. Использование несертифицированной продукции может привести к трагедии», – поделился депутат Госдумы Ирек Зиннуров.

Как выяснилось, ларек стоит слишком близко к торговому центру, хотя по закону должен находиться на расстоянии не ближе 15 метров.

«Мы неоднократно направляли письмо в адрес торгового центра Азино, о том, что у них на парковке стоит такой объект. Однако никаких мер принято не было. В дальнейшем будем выяснять, кто владелец объекта», – рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району Казани Денис Семин.

К слову, продавец ларька, завидев направляющуюся к нему делегацию, просто закрыл двери.