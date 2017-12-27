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Путин: Татарстан в числе регионов-лидеров по высоким стандартам в инвестиционной сфере

27 декабря 2017, 15:46 , Фото: архив / Ильнар Тухбатов

Путин: Татарстан в числе регионов-лидеров по высоким стандартам в инвестиционной сфере Президент России поручил развивать рейтинг состояния инвестклимата.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поручил развивать национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, сообщает РИА Новости.

Рейтинг состояния инвестклимата уже стал хорошим стимулом для регионов, сказал Путин. Он является очередным шагом к прозрачности государственного управления и повышению ответственности власти перед обществом.

«Добиваться прогресса, работать над своей инвестиционно-управленческой конкурентоспособностью нужно постоянно и ежедневно. Прошу Агентство стратегических инициатив совместно с Правительством, деловыми объединениями продолжить эту работу, развивать и совершенствовать национальный рейтинг состояния инвестиционного климата», — сказал российский лидер на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.

Путин обозначил группу регионов-лидеров, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере: Татарстан, Чувашия, Тульская, Калужская, Ульяновская, Тюменская области, Краснодарский край.

Республика Татарстан в третий раз подряд возглавила Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Результаты были представлены в июне этого года на заседании Петербургского международного экономического форума.

 


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