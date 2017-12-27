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Общество, Наука и образование

Глава педуниверситета Челнов предложила открыть кружки по татарскому языку

27 декабря 2017, 15:21

Файруза Мустафина отметила, что бесплатные кружки по татарскому могут появиться при территориальных отделениях движения «ТНВ».
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» ректор Набережночелнинского государственного педагогического университета Файруза Мустафина предложила открыть при территориальных отделениях организации кружки по преподаванию татарского языка.

«Может, нам помочь по-хорошему полюбить татарский язык. Может, целесообразно со следующего года в городах и районах открыть при наших отделениях бесплатные кружки по преподаванию татарского языка», – сказала Мустафина.

По ее мнению, можно создать условия для жителей республики, которые хотят изучать татарский язык. «Давайте предложим, создадим условия. Какой-то шаг наше движение должно в этом плане сделать», – подчеркнула ректор вуза.

«Нужно подумать, как сделать лучше», – ответил ей Председатель Государственного Совета РТ, глава высшего совета республиканского общественного движения Фарид Мухаметшин.


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