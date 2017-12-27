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Общество, Hi-Tech

Мессенджер WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году

27 декабря 2017, 15:28

К 2020 году в компании намерены отказаться от поддержки смартфонов, работающих на базе Android 2.3.7 и более старых версий.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Мессенджер WhatsApp в 2018 году откажется от поддержки некоторых операционных систем. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на International Business Times.

С 1 января мессенджер не будет работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и более старыми версиями, а также на BlackBerry OS и BlackBerry 10. Команда WhatsApp уточнила, что отказ от поддержки будет проходить постепенно, а затем многие функции у владельцев устройств просто исчезнут.

Также в будущем году мессенджер планирует прекратить поддержку Nokia S40. К 2020 году в компании намерены отказаться от смартфонов, работающих на базе Android 2.3.7 и более старых версий.


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