(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин попросил регионы не разбрасываться бюджетными деньгами, сообщает РИА Новости.

Регионы должны серьезно относиться к бюджетным средствам и не копить новые долги. Иначе это приведет к падению в долговую яму, заявил Президент России на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.

«Я прошу отнестись к этому серьезно, обращаю на это ваше внимание: те ресурсы, которые вы получаете, должны вести к оздоровлению финансов в регионах. Не нужно набирать новые долги, разбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным, и опять погружаться в эту долговую яму», — подчеркнул Путин.

В качестве примера он привел ситуацию с кредитами, которые регионы берут у коммерческих банков. Их процент намного выше, чем у государства.

«Вы кому даете заработать?» — спросил Путин.

Президент России поручил министерствам докладывать о продвижении работ по оздоровлению финансов в регионах РФ.