Полиция выяснила, кто прорвался через финнско-российскую границу

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Полиция выяснила, что через финнско-российскую границу на микроавтобусе прорвались россиянин, ведущий бизнес в Финляндии Николай Шуляр, и гражданин этой страны Великайнен Кристьян Грегори. Об этом сообщает петербургский региональный портал «78.ру».

Сегодня СМИ сообщили, что рано утром двое неизвестных вытолкнули на границе таможенника, досматривавшего микроавтобус, снесли шлагбаум и ограждение, а затем незаконно прорвались со стороны Финляндии в Россию.

Микроавтобус позже был найден брошенным на российской стороне не далеко от границы.

По информации портала, 37-летний Шуляр является главой фирмы, основаной в Хельсинки, которая занимается торговлей товарами для дома. Кроме того, у бизнесмена есть магазины автозапчастей и шиномонтаж рядом с границей с Финляндией.