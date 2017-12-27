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В Нижнекамске откроется третий елочный городок на обновленной площади Лемаева

27 декабря 2017, 16:59 , Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске откроется третий елочный городок на обновленной площади Лемаева Праздничную программу «Здравствуй, Нано-Новый год!» представит мастерская «Ступени Творчества».
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Нижнекамске откроется третий по счету елочный городок. Торжественное мероприятие состоится сегодня на обновленной площади Лемаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Праздничную программу «Здравствуй, Нано-Новый год!» представит мастерская «Ступени Творчества». Сам сквер украсили новогодние скульптуры: 16-метровая белоснежная светодинамическая ель, огромный елочный шар, световые фигуры медведей и северных оленей.

Вчера открылся городок в парке Тукая и зажглась первая в Нижнекамске городская елка. Открытие елки прошло в парке «СемьЯ» во вторник вечером. Очевидцы отмечают, что новогодняя иллюминация не оставила равнодушным ни одного зрителя.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске зажглась самая высокая елка Татарстана. Она представляет собой расцвеченную металлическую конструкцию высотой в 65 этажей.

 


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