В Нижнекамске откроется третий елочный городок на обновленной площади Лемаева

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Нижнекамске откроется третий по счету елочный городок. Торжественное мероприятие состоится сегодня на обновленной площади Лемаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.
Праздничную программу «Здравствуй, Нано-Новый год!» представит мастерская «Ступени Творчества». Сам сквер украсили новогодние скульптуры: 16-метровая белоснежная светодинамическая ель, огромный елочный шар, световые фигуры медведей и северных оленей.
Вчера открылся городок в парке Тукая и зажглась первая в Нижнекамске городская елка. Открытие елки прошло в парке «СемьЯ» во вторник вечером. Очевидцы отмечают, что новогодняя иллюминация не оставила равнодушным ни одного зрителя.
Ранее сообщалось, что в Нижнекамске зажглась самая высокая елка Татарстана. Она представляет собой расцвеченную металлическую конструкцию высотой в 65 этажей.