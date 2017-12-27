В Казани определили четыре площадки для запуска пиротехники

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В исполкоме Казани решили увеличить количество специализированных площадок для запуска фейерверков в новогодние праздники с одной до четырех. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления гражданской защиты при исполкоме Казани Фердинанд Тимурханов.

В прошлом году на новогодние праздники в Казани была открыта только одна специализированная площадка для пиротехники в Советском районе около старого аэропорта и нового ипподрома – на территории между улицами Жиганова и Полушкина.

«В прошлом году на единственную официальную площадку никто не приходил. Первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов подписал документ, согласно которому в нынешнем году открываются еще три такие площадки. В старой части города – дополнительно к существующей – в Березовой роще около поселка Мирный в Приволжском районе. Там, где проводится Сабантуй. В Заречной части города места отвели – на площадке за пересечением улиц Маршала Чуйкова и Гаврилова в Ново-Савиновском районе, а также на Нижнезареченской дамбе в Кировском районе», – отметил Фердинанд Тимурханов.

Площадки будут работать с 10 утра до 2 часов ночи. Там будут дежурить спасатели и специальная машина, а также медики.