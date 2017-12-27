Татарстанские кадеты посетили окружную новогоднюю елку в Нижнем Новгороде

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Воспитанники Татарстанского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина приняли участие в новогоднем празднике, который состоялся 26 декабря в Кремлевском концертном зале Нижегородской филармонии. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента в ПФО.

Традиционная новогодняя елка прошла под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

Праздничное представление посетили свыше тысячи детей из регионов Приволжья. Среди них были воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из многодетных семей, а также дети сотрудников правоохранительных органов, погибших и пострадавших при исполнении профессионального долга, победители и лауреаты окружных проектов.

Школьники посмотрели сказочное представление, поучаствовали в большом хороводе вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили сладкие подарки. Также для ребят была предусмотрена культурно-познавательная программа с посещением достопримечательностей Нижнего Новгорода.