В Набережных Челнах установили новогоднюю елку в виде арки

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Необычная новогодняя елка в виде арки появилась на площади Азатлык в Набережных Челнах, пишет газета «Челнинские известия».
Автором идеи оригинальной новогодней красавицы выступила команда профессионалов во главе с помощником Президента РТ Натальей Фишман. Разработчики объяснили, что хотели преподнести горожанам сюрприз, уйти от предсказуемости.
Также в городе установлена традиционная вертикальная елка. Торжественное открытие пройдет сегодня, 27 декабря.
Ранее сообщалось, что самая высокая елка Татарстана установлена в Нижнекамске. Она представляет собой расцвеченную металлическую конструкцию высотой в 65 этажей.