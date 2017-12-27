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В Набережных Челнах установили новогоднюю елку в виде арки

27 декабря 2017, 16:30

В Набережных Челнах установили новогоднюю елку в виде арки Автором идеи оригинальной новогодней красавицы выступила команда профессионалов во главе с помощником Президента РТ Натальей Фишман.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Необычная новогодняя елка в виде арки появилась на площади Азатлык в Набережных Челнах, пишет газета «Челнинские известия».

Автором идеи оригинальной новогодней красавицы выступила команда профессионалов во главе с помощником Президента РТ Натальей Фишман. Разработчики объяснили, что хотели преподнести горожанам сюрприз, уйти от предсказуемости.

Также в городе установлена традиционная вертикальная елка. Торжественное открытие пройдет сегодня, 27 декабря.

Ранее сообщалось, что самая высокая елка Татарстана установлена в Нижнекамске. Она представляет собой расцвеченную металлическую конструкцию высотой в 65 этажей.

 


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