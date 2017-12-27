Основатель музея истории Казанского университета покидает вуз

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Алия Замалеева). Основатель музея истории Казанского университета, старейший сотрудник вуза Стелла Писарева покидает К(П)ФУ. Эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердил руководитель пресс-службы университета Камилл Гареев.

«Стелла Владимировна сама приняла решение уволиться из университета. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с возрастом», – проинформировал он.

Руководитель пресс-службы вуза сообщил, что сегодня на заседании ученого совета университета Писаревой вручат сертификат на премиальную выплату с благодарностью от ректора КФУ Ильшата Гафурова за многолетний труд.

«Я был слегка удивлен тем, что пишут в Facebook’е в связи с этой новостью», – отметил Гареев. В одном из постов в социальной сети отмечается, что вместе с Писаревой университет покидают пятеро сотрудников музея. «Да, это стандартная ротация. Музей расширяется, набираются новые люди. Но это не вместе с ней, это разные истории», – пояснил собеседник агентства.

Сама Писарева в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» комментировать свой уход пока не стала, пообещав это сделать завтра. «Мою должность сократили», – сказала она.

Стелла Писарева считается живой легендой среди татарстанских музейщиков. Ей 92 года. В одном из своих интервью она признавалась, что Казанский университет – это самое дорогое, что есть в ее жизни.