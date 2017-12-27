Мухаметшин: Подставим общественное плечо в разъяснительной работе с избирателями

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В преддверии выборов Президента России необходимо подставить общественное плечо в разъяснительной работе с избирателями. Об этом заявил сегодня на заседании высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яна гасыр» Председатель Государственного Совета РТ, руководитель высшего совета этого движения Фарид Мухаметшин.

В 2018 году первой крупной политической кампанией будут выборы Президента РФ, напомнил глава республиканского парламента. По его мнению, большинство татарстанцев поддержат кандидатуру действующего российского лидера Владимира Путина.

«Желающих выдвинуть кандидатуру много. Мы серьезно подставим свое общественное плечо в разговоре с избирателями, в разъяснении нашей политики», – сказал Мухаметшин.

Говоря о кандидате Путине, Председатель Госсовета РТ заявил, что с немалыми проблемами огромной страны способен справиться только тот, кто прошел такую же большую школу, как он.

«Мы с вами зрелые люди и должны понимать, что ответственны за страну как один из субъектов России. Будет там успех, будет и здесь успех, и наоборот. Потому что Россия сильна своими регионами», – добавил он.

Фарид Мухаметшин также заметил, что в целом Владимир Путин пользуется в мире очень большим признанием.