Создающийся «Тукай-центр» пополнится новыми дарами от посольства Беларуси в России

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 28 декабря, в конференц-зале Национального музея РТ Литературный музей Г. Тукая проводит встречу «Последний декабрь Тукая» для участников акции «Подари музею книгу».

Встреча с новыми дарителями – отделением посольства Беларуси в России в Казани и коллективом театра Камала пройдет как воспоминание о последнем декабре поэта, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.

За четыре месяца до кончины, в декабре 1912 года, поэт был назначен сотрудником новой газеты «Кояш» («Солнце»), начал издавать с А. Хасани журнал «Ан». В последние дни декабря вышла его книга «Жан азыклары» («Для души»).

В «Тукай-центре» любой посетитель сможет прочитать книги поэта, художественную и научную литературу о нем, послушать аудиозаписи и посмотреть видеозаписи, связанные с Тукаем.

В книге регистрации даров уже 109 записей. Среди поступлений – редкие книги, альбомы, энциклопедии, аудио- и видеозаписи.

Дарителями выступили целые коллективы – Татгосфилармония, Татарское книжное издательство, Министерство юстиции РТ, певцы Георгий Ибушев и Искандер Биктагиров, художник Рифкат Вахитов, писатель Вакиф Нуриев и другие деятели культуры.