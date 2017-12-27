Челнинское «Булгарпиво» оштрафовано на 150 тыс. рублей за найденную в напитке плесень

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Один из крупнейших пивоваренных заводов Закамья – предприятие «Булгарпиво» оштрафовано на 150 тыс. рублей за найденную в продукции плесень.

Специалисты Набережночелнинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ обнаружили превышение допустимой нормы в пробе пива во время внеплановой проверки. Об этом агентству рассказала пресс-секретарь ведомства Миляуша Замалиева.

При норме не более 40 КОЕ на кубический сантиметр пива в пиве «Немецкое» предприятия «Булгарпиво» из Набережных Челнов было обнаружено 45 КОЕ.

Изначально Роспотребнадзор наложил на предприятие штраф в размере 300 тыс. рублей. «Булгарпиво» оспорило меру наказания в судебном порядке. Суд снизил сумму штрафа вдвое.

Известно, что после утверждения штрафа в 150 тыс. рублей завод пытался оспорить решение суда еще несколько раз, однако суд принимал сторону специалистов надзорного органа.