Вин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Опубликован список самых кассовых актеров года по версии российского издания журнала Forbes, пишет «Лента.ру».
Первое место в рейтинге занял актер Вин Дизель. Кассовые сборы фильмов с его участием составили 1,6 млрд долл., а самой кассовой стала лента «Форсаж 8».
Второе место занял Дуэйн Джонсон – опять таки благодаря съемкам в «Форсаже 8». Замыкает тройку лидеров «Чудо-женщина» Галь Гадот. Также весомый вклад в ее результат внесли съемки в фильме «Лига справедливости».
В топ-10 попали также Эмма Уотсон, Джонни Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.
Ранее компания Google составила рейтинг самых популярных актеров и музыкантов мира.