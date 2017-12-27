Все новости Татарстан Россия

Культура

Вин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года

27 декабря 2017, 14:12

Второе место занял Дуэйн Джонсон благодаря съемкам в «Форсаже 8».
Составлен рейтинг самых популярных актеров и музыкантов мира
Болливудская актриса Дипика Падуконе сыграет с Вином Дизелем в продолжении фильма «Три икса»
Вин Дизель призвал Путина облиться ледяной водой в рамках международного флешмоба
В Голливуде снимут продолжение «Форсажа»

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Опубликован список самых кассовых актеров года по версии российского издания журнала Forbes, пишет «Лента.ру».

Первое место в рейтинге занял актер Вин Дизель. Кассовые сборы фильмов с его участием составили 1,6 млрд долл., а самой кассовой стала лента «Форсаж 8».

Второе место занял Дуэйн Джонсон – опять таки благодаря съемкам в «Форсаже 8». Замыкает тройку лидеров «Чудо-женщина» Галь Гадот. Также весомый вклад в ее результат внесли съемки в фильме «Лига справедливости».

В топ-10 попали также Эмма Уотсон, Джонни Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.

Ранее компания Google составила рейтинг самых популярных актеров и музыкантов мира.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter