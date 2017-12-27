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Лавров: Главная антитеррористическая задача в Сирии — разгром «Джебхат ан-Нусры»*

27 декабря 2017, 14:02

Москва поддерживает создание максимально репрезентативной базы для запуска конституционной реформы в Сирии, сказал глава МИД РФ.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Главная антитеррористическая задача в Сирии — это разгром террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«Ясно, что основная борьба (с ИГ* — прим. Т-и) уже позади. Сейчас, конечно, главной антитеррористической задачей является разгром "Джебхат ан-Нусры"», — сказал Лавров во время встречи с лидером оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмедом аль-Джарбой.

Террористическая организация получает помощь для борьбы с сирийской армией извне, добавил министр. 

«Сирийская армия вместе со своими союзниками при нашей поддержке теснит нусровцев. Но они пока еще сопротивляются, в том числе, по нашим данным, за счет получения помощи извне», — заметил Лавров. 

Москва поддерживает создание максимально репрезентативной базы для запуска конституционной реформы в Сирии, добавил глава МИД РФ.

«Наша цель — создать максимально репрезентативную базу для запуска конституционной реформы, условия, которые должны быть согласованы самими сирийцами, и в этом смысле выполнить положения резолюции СБ ООН 2254», — пояснил Лавров.

*«Джебхат ан-Нусра», *ИГ — террористические организации, запрещенные в России.


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