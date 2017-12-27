Москва сочла реакцию ЕС на решение ЦИК по Навальному необоснованной

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Российская сторона считает необоснованной реакцию Европейского Союза на отказ Центральной избирательной комиссии допустить к выборам Президента РФ в качестве кандидата оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил руководитель департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Андрей Келин, передает РИА «Новости».

По словам Келина, Евросоюз ссылается на решение Европейского суда по правам человека о приговоре, вынесенном Навальному по делу «Кировлеса» в 2013 году. Однако суд вновь признал оппозиционного политика виновным в хищении по этому делу уже в 2017 году.

«Так что это выборочное прочтение со стороны ЕС реальной ситуации», – подчеркнул дипломат.

Ранее внешнеполитическая служба Евросоюза заявила, что решение ЦИК о недопуске Навального «вызывает серьезные сомнения в политическом плюрализме в России и перспективах демократических выборов в следующем году».